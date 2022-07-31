«Может правильно выстроить вертикаль». Баженов ждёт возвращения Карпина в «Спартак»

Экс-нападающий «Спартака» Никита Баженов ответил на вопрос, желает ли он попробовать силы в качестве функционера, а также высказался о возможности возвращения Валерия Карпина в московский клуб в будущем.



«Я как функционер «Спартака»? Может быть, когда-то, но не сейчас. Для этого нужно знание и понимание. Можно прийти и сказать, что я сейчас сделаю вам всё как надо. Но нет, давайте трезво смотреть на вещи: нужно иметь правильное образование и начинать не с самых больших команд. Не бывает так, что пришёл с нуля и сразу всех спас.



У Карпина многое получалось в должности генерального директора и в качестве главного тренера «Спартака»? Ну, это Валерий Георгиевич. Исключение из правил. У него многое получалось. При этом загруженность в работе у него колоссальная была. Можем ли увидеть его возвращение в «Спартак»? Почему нет? Я хотел бы посмотреть на это. Моё мнение: Карпин или Бердыев могли бы правильно построить в клубе вертикаль, где каждый занимается своим делом и у каждого своя ответственность», – цитирует Баженова «Матч ТВ».