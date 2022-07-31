Зинченко рассказал, как грустно было тренироваться с «Сити» перед трансфером в «Арсенал»

Игрок лондонского «Арсенала» Александр Зинченко сформулировал, какие эмоции испытывал в последние дни работы с «Манчестер Сити» на сборе в США перед трансфером в другой английский клуб.
«Для меня это первый опыт, когда тренируешься с командой и знаешь, что дальше играть за неё не будешь. Если честно, было очень сложно. Я понимал: скорее всего, перейду в «Арсенал». Эмоционально сложно. Осознавал, что буду покидать «Манчестер Сити», со всеми своими воспоминаниями и эмоциями. Было очень грустно. Но в то же время я загорелся этим новым вызовом – переходом в «Арсенал». Поэтому с нетерпением ждал, когда смогу присоединиться к новой команде», – сказал Зинченко в интервью своей жене Владе для YouTube-проекта «Влада Седан».
Напомним, официально о переходе Зинченко в «Арсенал» было объявлено 22 июля. Он присоединился к «канонирам» на сборе в Орландо. Трансфер обошёлся лондонскому клубу примерно в € 35 млн. В составе «Манчестер Сити» украинец провёл 127 матчей.
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