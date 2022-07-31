«Было очень тяжело». Дуглас Сантос – о разгроме «Локомотива» со счётом 5:0

28-летний бразильский крайний защитник санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос высказался о разгромной победе со счётом 5:0 в домашнем матче над московским «Локомотивом» в третьем туре чемпионата России.

«Очень хороший матч. Первый тайм немного сложный, было много моментов, но со временем все стало лучше, и во втором тайме смогли забить те голы, которые не забили в первом. В итоге победили уверенно с разницей в пять мячей.

Было ли легко во втором тайме, в котором мы победили 5:0? Нет, было очень тяжело. Зрителям, возможно, кажется, что нам легко, но это не так. Те, кто находится на поле, озабочены тем, чтобы забить, сделать идеальный пас. От нас многого требуют, поэтому мы работаем и играем хорошо», — приводит слова Сантоса Sport24.

Напомним, Дуглас Сантос стал игроком «Зенита» в июле 2019 года, перейдя из немецкого «Гамбурга» за € 13,5 млн. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2026 года.

11 самых крутых молодых футболистов РПЛ.