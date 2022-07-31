Мостовой: почему не забил «Локомотиву»? Не попал по воротам
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Крайний нападающий «Зенита» Андрей Мостовой ответил на вопрос о том, почему ему не удалось забить в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом».
«Почему сегодня не забил сегодня? Не попал по воротам», — приводит слова Андрея Мостового Sport24.
Напомним, «Зенит» разгромил «Локомотив» со счётом 5:0. Все голы чемпионы страны забили во втором тайме. Забитыми мячами отметились Вендел, Клаудиньо, Бакаев, а также два гола на свой счёт записал вышедший на замену Иван Сергеев.
На данный момент «Зенит» имеет в своём активе семь очков и возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Второе место занимает московский ЦСКА, который сегодня проведёт гостевой матч с «Пари Нижним Новгородом». Встреча начнётся в 15:00 мск.
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