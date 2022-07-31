Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Пари НН» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой: почему не забил «Локомотиву»? Не попал по воротам

Мостовой: почему не забил «Локомотиву»? Не попал по воротам
Комментарии

Крайний нападающий «Зенита» Андрей Мостовой ответил на вопрос о том, почему ему не удалось забить в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом».

«Почему сегодня не забил сегодня? Не попал по воротам», — приводит слова Андрея Мостового Sport24.

Напомним, «Зенит» разгромил «Локомотив» со счётом 5:0. Все голы чемпионы страны забили во втором тайме. Забитыми мячами отметились Вендел, Клаудиньо, Бакаев, а также два гола на свой счёт записал вышедший на замену Иван Сергеев.

На данный момент «Зенит» имеет в своём активе семь очков и возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Второе место занимает московский ЦСКА, который сегодня проведёт гостевой матч с «Пари Нижним Новгородом». Встреча начнётся в 15:00 мск.

«Зенит» забыл выйти на первый тайм. Но всё равно не напрягаясь отгрузил «Локо» пятёрку «Зенит» забыл выйти на первый тайм. Но всё равно не напрягаясь отгрузил «Локо» пятёрку
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022