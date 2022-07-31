Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Пари НН» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дриусси забил «Спортингу» и вышел на чистое первое место в гонке бомбардиров МЛС

Дриусси забил «Спортингу» и вышел на чистое первое место в гонке бомбардиров МЛС
Комментарии

Нападающий «Остина» Себастьян Дриусси, ранее выступавший за «Зенит», забил очередной гол за свой клуб и вышел на чистое первое место в гонке бомбардиров МЛС.

Себастьян отличился в матче «Спортинг Канзас-Сити» — «Остин» — (0:2), проходившем в ночь на 31 июля мск, и записал в свой актив четырнадцатый гол в нынешнем сезоне МЛС. На один гол меньше на счету нападающего «Цинциннати» Брэндона Васкеса.

На счету Себастьяна Дриусси в этом сезоне также семь голевых передач. В предыдущей встречи с «Нью-Йорк Ред Буллз» аргентинец отметился дублем.

Напомним, в июле 2021 года Дриусси перешёл в «Остин», выкупив свой контракт у «Зенита». За петербургский клуб нападающий выступал с июля 2017 года, куда перешёл из «Ривер Плейта».

Дриусси почеканил рулон туалетной бумаги.

Новость по теме
Ригони стал одноклубником Дриусси в команде MLS
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022