Нападающий «Остина» Себастьян Дриусси, ранее выступавший за «Зенит», забил очередной гол за свой клуб и вышел на чистое первое место в гонке бомбардиров МЛС.



Себастьян отличился в матче «Спортинг Канзас-Сити» — «Остин» — (0:2), проходившем в ночь на 31 июля мск, и записал в свой актив четырнадцатый гол в нынешнем сезоне МЛС. На один гол меньше на счету нападающего «Цинциннати» Брэндона Васкеса.

На счету Себастьяна Дриусси в этом сезоне также семь голевых передач. В предыдущей встречи с «Нью-Йорк Ред Буллз» аргентинец отметился дублем.

Напомним, в июле 2021 года Дриусси перешёл в «Остин», выкупив свой контракт у «Зенита». За петербургский клуб нападающий выступал с июля 2017 года, куда перешёл из «Ривер Плейта».

Дриусси почеканил рулон туалетной бумаги.