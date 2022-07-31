Баженов сделал прогноз о месте «Спартака» по итогам сезона в РПЛ

Экс-нападающий московского «Спартака Никита Баженов считает, что красно-белые могут завершить нынешний сезон чемпионата России в тройке сильнейших, но только при одном условии.
«Я убеждён, что «Зенит» защитит титул. А что касается «Спартака», то сейчас такая ситуация, что многое зависит от Мозеса: если он уйдёт, на пару ступеней они опустятся. От одного человека немало зависит. Легионеры, которые уже хорошо встроены в структуру команды, очень нужны. Думаю, в четвёрке при нормальном раскладе «красно-белые» будут, а с Мозесом — в тройке», — приводит слова Баженова «Матч ТВ».
Напомним, что сегодня, 31 июля, московский «Спартак» проведёт первый домашний матч в чемпионате России в нынешнем сезоне. Красно-белые примут на своём поле «Оренбург». Начало матча – 17:30 мск.
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