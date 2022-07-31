Ловрен — о матче с «Локомотивом»: второй тайм был лёгким

Центральный защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал победу клуба в домашнем матче с «Локомотивом» в рамках третьего тура РПЛ.

«Лёгким я бы назвал второй тайм. Первый был сложным. И вообще, мы сегодня увидели два совершенно разных тайма, два совершенно разных «Зенита». В первом, возможно, не хватало активности. Да, мы создавали моменты у чужих ворот, но не реализовывали свои шансы. А во втором понеслись вперёд и всё, что создали, сумели реализовать и одержали такую победу.

Я думаю, что задача была — добавить точности в последнем пасе, сфокусированности добавить в моменте уже решающего удара. И если ты выкладываешься на 80-90%, как это порой бывает, не работает сегодня. Футбол таков, что надо выкладываться на сто. И если ты выкладываешься на сто, то вы сами видите счёт на табло.

Что касается моего состояния, то я чувствую себя отлично, счастлив вернуться на поле, и, конечно, порой хочется, чтобы вся команда держалась вот этого ощущения, этого момента, этих эмоций. И когда так происходит, то, конечно, намного легче для меня переносить это тоже", — приводит слова Ловрена «Матч ТВ».