«Это впечатляет». Клопп высказался о победе «Арсенала» со счётом 6:0 над «Севильей»

55-летний немецкий специалист Юрген Клопп, возглавляющий «Ливерпуль», высказался о победе лондонского «Арсенала» над испанской «Севильей» со счётом 6:0 в товарищеском матче.
«Победа «Арсенала» над «Севильей со счётом 6:0? Я видел результат этого матча. Конечно, это впечатляет. Честно говоря, я не думаю, что такое когда-либо случалось с «Севильей». Думаю, также прибавят и «Манчестер Юнайтед с «Челси», значительно лучше станет и «Тоттенхэм Хотспур», поэтому это будет тяжёлый сезон для всех нас», — цитирует Клоппа Metro.
Отметим, что накануне «Ливерпуль» одержал победу в Суперкубке Англии над действующим чемпионом английской Премьер-лиги – «Манчестер Сити» (3:1). В первом туре чемпионата Англии сезона-2022/2023 «мерсисайдцы» сыграют на выезде с «Фулхэмом».
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