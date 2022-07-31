«Реал» уверенно обыграл «Ювентус» в товарищеском матче

В Калифорнии (США) на стадионе «Роуз Боул» состоялся матч предсезонной подготовки, в котором мадридский «Реал» принимал туринский «Ювентус». Встреча завершилась уверенной победой испанского клуба – 2:0.

Счёт в матче был открыт 34-летним французским нападающим «Королевского клуба» Каримом Бензема на 19-й минуте встречи, благодаря реализованному 11-метровому. Подвёл итог матчу забитый мяч испанца Серхио Асенсио в середине второго тайма, которому ассистировал Хесус Вальехо.

Согласно статистике, «Реал» превзошёл оппонента в каждом из ключевых статистических показателей – 58% на 42% по владению мячом и 13-6 по ударам (4-1 в створ).

Отметим, что в первой игре американского турне «Реал» потерпел поражение от «Барселоны» (0:1), а затем сыграл вничью с «Америкой» (2:2). «Ювентус» же стартовал с победы над «Гвадалахара Чивас» (2:0), а после этого разошёлся миром с «Барселоной» (2:2).