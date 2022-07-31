«Фламенго» объявил о подписании контракта с Гильермо Варелой

Бразильский «Фламенго» подписал контракт с уругвайским защитником Гильермо Варелой, ранее выступавшим за московское «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.

В объявлении говорится, что контракт с футболистом подписан на правах аренды до июня 2023 года.

Ранее сообщалось о том, что Гильермо Варела тайно покинул базу московского «Динамо» в ночь на 24 июля накануне матча второго тура Российской Премьер-Лиги с «Торпедо». Причиной отъезда футболиста называют требования его агента увеличить зарплату своего клиента больше чем в два раза. Другие источники сообщали, что на решение игрока покинуть московский клуб могла повлиять его девушка.

Гильермо Варела был выкуплен «Динамо» у «Копенгагена» в июле 2021 года. Портал Transfermarkt оценивал трансфер в € 1 млн.

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