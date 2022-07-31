Заявление «Фенербахче» про скандирование фамилии Путина и итоги UFC 277. Главное к утру
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Турецкий «Фенербахче» выступил с заявлением про кричалки болельщиков с фамилией Путина на матче Лиги чемпионов УЕФА, итоги прошедшего турнира UFC 277 с двумя титульными поединками и подтверждение ухода защитника «Динамо» в бразильский клуб. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- «Фенербахче» выпустил подробное заявление по факту скандирования фанатами фамилии Путина.
- Результаты турнира UFC 277 с двумя титульными поединками.
- «Фламенго» объявил о подписании контракта с Гильермо Варелой.
- Гол Мане помог «Баварии» обыграть «РБ Лейпциг» в матче за Суперкубок Германии.
- «Зенит» всухую разгромил «Локомотив» 5:0 и вышел на первое место в РПЛ.
- Daily Faceoff: Капризов — 4-й в топе лучших игроков НХЛ, Овечкин — 9-й, Панарин — 11-й .
- «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» и завоевал Суперкубок Англии.
- Расселл выиграл квалификацию Гран-при Венгрии, Леклер — третий, Ферстаппен — десятый.
- «Реал» уверенно обыграл «Ювентус» в товарищеском матче.
- Хет-трик экс-хавбека «Спартака» Тиля принёс ПСВ победу над «Аяксом» и Суперкубок страны.
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