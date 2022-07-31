Заявление «Фенербахче» про скандирование фамилии Путина и итоги UFC 277. Главное к утру

Турецкий «Фенербахче» выступил с заявлением про кричалки болельщиков с фамилией Путина на матче Лиги чемпионов УЕФА, итоги прошедшего турнира UFC 277 с двумя титульными поединками и подтверждение ухода защитника «Динамо» в бразильский клуб. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».