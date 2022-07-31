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Заявление «Фенербахче» про скандирование фамилии Путина и итоги UFC 277. Главное к утру

Заявление «Фенербахче» про скандирование фамилии Путина и итоги UFC 277. Главное к утру
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Турецкий «Фенербахче» выступил с заявлением про кричалки болельщиков с фамилией Путина на матче Лиги чемпионов УЕФА, итоги прошедшего турнира UFC 277 с двумя титульными поединками и подтверждение ухода защитника «Динамо» в бразильский клуб. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Фенербахче» выпустил подробное заявление по факту скандирования фанатами фамилии Путина.
  2. Результаты турнира UFC 277 с двумя титульными поединками.
  3. «Фламенго» объявил о подписании контракта с Гильермо Варелой.
  4. Гол Мане помог «Баварии» обыграть «РБ Лейпциг» в матче за Суперкубок Германии.
  5. «Зенит» всухую разгромил «Локомотив» 5:0 и вышел на первое место в РПЛ.
  6. Daily Faceoff: Капризов4-й в топе лучших игроков НХЛ, Овечкин — 9-й, Панарин — 11-й .
  7. «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» и завоевал Суперкубок Англии.
  8. Расселл выиграл квалификацию Гран-при Венгрии, Леклер — третий, Ферстаппен — десятый.
  9. «Реал» уверенно обыграл «Ювентус» в товарищеском матче.
  10. Хет-трик экс-хавбека «Спартака» Тиля принёс ПСВ победу над «Аяксом» и Суперкубок страны.
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