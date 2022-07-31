«С такими командами «Спартаку» приходится очень нелегко». Кечинов — о матче с «Оренбургом»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящей домашней встрече красно-белых в третьем туре чемпионата России, в которой они примут «Оренбург».
«После более или менее удачного старта у «Спартака» положительный фон и эмоции. Приезжает команда, можно сказать навскидку, что из ФНЛ и вроде бы проблем у «Спартака» быть не должно. Но всё гораздо тяжелее. С такими командами «Спартаку» приходится очень нелегко.
«Оренбург» будет играть строго от обороны и уповать на какие-то контратаки, на действия отдельных игроков. За счёт них они могут добиться того или иного результата. Тем более у «Спартака» пропускает игру Джикия. Пара центральных защитников будет непривычна. Конечно, фаворит — «Спартак», но будет очень непросто», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 31 июля 2022
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