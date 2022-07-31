Аяз Гулиев: не думаю, что меня снова позовут в «Спартак»

Полузащитник футбольного клуба «Химки» Аяз Гулиев рассказал об отношениях с окружающими людьми на фоне скандалов со своим участием и высказался о возможности в будущем вернуться в «Спартак».
«Никогда бы не сделал того, что было на дороге. Но даже эта ситуация дала мне многое. Когда не было ничего плохого, вокруг меня было много «друзей». Но после случившегося — тишина. По пальцам одной руки могу пересчитать людей, которые пытались мне тогда помочь. Я понял, кто чего стоит.
Что касается возможной игры за «Спартак». Не думаю, что меня снова туда позовут. Ещё раз вернуться мне никто не предложит», – приводит слова Гулиева Sport24.
Напомним, контракт Гулиева с «Химками» подписан на два года и будет действовать до конца сезона-2023/2024. Ранее футболист выступал за московский «Спартак», «Анжи», «Ростов» и тульский «Арсенал».
- 31 июля 2022
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