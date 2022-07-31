Гулиев — о диете Карпина: первое время мне было тяжело её соблюдать

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев рассказал об особенностях питания, которое было в «Ростове» при главном тренере Валерии Карпине.
«Первое время мне было тяжело соблюдать эту диету. Потом привык. Нам привозили специальные продукты. В один период у меня долго держался рабочий вес, но потом он почему-то резко начал падать. Решил: надо есть больше. Не помогло — вес всё равно уходил.
Организм настолько привык к правильному питанию, что обмен веществ очень ускорился. Так что со временем почти перестал себя ограничивать в еде — всё равно килограммов не прибавляется», — цитирует Гулиева Sport24.
Напомним, контракт Гулиева с «Химками» подписан на два года – он будет действовать до конца сезона-2023/2024. Ранее футболист выступал за московский «Спартак», «Анжи», «Ростов» и тульский «Арсенал». При Доменико Тедеско Гулиев в сумме провёл в чемпионате России за «Спартак» всего 11 минут, дважды выйдя на замену.
- 31 июля 2022
-
10:40
-
10:35
-
10:30
-
10:24
-
10:18
-
10:15
-
10:00
-
09:55
-
09:49
-
09:45
-
09:32
-
09:30
-
09:30
-
09:26
-
09:15
-
09:04
-
09:00
-
08:38
-
08:16
-
07:38
-
07:21
-
06:42
-
06:38
-
06:11
-
06:08
-
05:54
-
05:33
-
05:01
-
04:48
-
04:27
-
04:05
-
04:01
-
03:51
-
03:30
-
03:25