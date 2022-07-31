Гулиев — о диете Карпина: первое время мне было тяжело её соблюдать

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев рассказал об особенностях питания, которое было в «Ростове» при главном тренере Валерии Карпине.

«Первое время мне было тяжело соблюдать эту диету. Потом привык. Нам привозили специальные продукты. В один период у меня долго держался рабочий вес, но потом он почему-то резко начал падать. Решил: надо есть больше. Не помогло — вес всё равно уходил.



Организм настолько привык к правильному питанию, что обмен веществ очень ускорился. Так что со временем почти перестал себя ограничивать в еде — всё равно килограммов не прибавляется», — цитирует Гулиева Sport24.

Напомним, контракт Гулиева с «Химками» подписан на два года – он будет действовать до конца сезона-2023/2024. Ранее футболист выступал за московский «Спартак», «Анжи», «Ростов» и тульский «Арсенал». При Доменико Тедеско Гулиев в сумме провёл в чемпионате России за «Спартак» всего 11 минут, дважды выйдя на замену.