Александр Мостовой: в прошлом сезоне у «Спартака» была нервотрёпка. Сейчас всё спокойно

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча третьего тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Оренбург».
«80% отдаю на победу «Спартака». Я не вижу, что может предложить «Оренбург». Да, сейчас начало сезона — все физически готовы, бегают. Но в матче с «Краснодаром» мы увидели класс «Спартака. Вот, где он проявляется. В том чемпионате была нервотрёпка у «Спартака», класса было меньше. Сейчас всё спокойно — сезон только начался. По календарю «Спартак» может выиграть и быть в лидерах», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
Матч «Спартак» — «Оренбург» состоится сегодня, 31 июля, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
- 31 июля 2022
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