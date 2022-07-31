Александр Мостовой: в прошлом сезоне у «Спартака» была нервотрёпка. Сейчас всё спокойно

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча третьего тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Оренбург».

«80% отдаю на победу «Спартака». Я не вижу, что может предложить «Оренбург». Да, сейчас начало сезона — все физически готовы, бегают. Но в матче с «Краснодаром» мы увидели класс «Спартака. Вот, где он проявляется. В том чемпионате была нервотрёпка у «Спартака», класса было меньше. Сейчас всё спокойно — сезон только начался. По календарю «Спартак» может выиграть и быть в лидерах», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Матч «Спартак» — «Оренбург» состоится сегодня, 31 июля, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало встречи — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.