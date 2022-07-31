Дмитрий Сычёв: я стеснялся подойти к Зидану и попросить майку. Прямо колотило!

Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв вспомнил самый памятный обмен футболками в своей карьере. По его словам, это произошло в то время, когда нападающий играл за французский «Марсель».



«Я часто вспоминаю яркий момент из времён, когда играл за «Марсель». Случилось землетрясение в Алжире, и Зинедин Зидан, который родом оттуда, организовал благотворительный матч сборной Франции образца победного ЧМ-1998 с «Марселем» на «Велодроме». Ты выходишь на поле, а там: Блан, Бартез, Десайи, все…

Я стеснялся подойти к Зидану и попросить майку. Прямо колотило! Потом всё-таки пересилил себя, подошёл к нему и начал говорить по-французски. Он такой: «Да, давай по-русски, туда-сюда…» В общем, у меня сейчас его майка в коллекции», — приводит слова Сычёва «Матч ТВ».