Дмитрий Сычёв: я стеснялся подойти к Зидану и попросить майку. Прямо колотило!

Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв вспомнил самый памятный обмен футболками в своей карьере. По его словам, это произошло в то время, когда нападающий играл за французский «Марсель».
«Я часто вспоминаю яркий момент из времён, когда играл за «Марсель». Случилось землетрясение в Алжире, и Зинедин Зидан, который родом оттуда, организовал благотворительный матч сборной Франции образца победного ЧМ-1998 с «Марселем» на «Велодроме». Ты выходишь на поле, а там: Блан, Бартез, Десайи, все…
Я стеснялся подойти к Зидану и попросить майку. Прямо колотило! Потом всё-таки пересилил себя, подошёл к нему и начал говорить по-французски. Он такой: «Да, давай по-русски, туда-сюда…» В общем, у меня сейчас его майка в коллекции», — приводит слова Сычёва «Матч ТВ».
- 31 июля 2022
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