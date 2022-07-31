Видеообзор ничьей в товарищеском матче «Спортинг» — «Вулверхэмптон»

В товарищеском матче португальский «Спортинг» встречался с английским «Вулверхэмптоном». Игра прошла на стадионе «Алгарве» в Фару (Португалия) и завершилась ничьей со счётом 1:1.
На 15-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш. В концовке первого тайма встречи, на 44-й минуте, главный арбитр назначил 11-метровый удар в ворота английской команды, который успешно исполнил игрок «Спортинга» Педру Гонсалвеш.
Новый розыгрыш английской Премьер-лиги начнётся 5 августа. В матче первого тура «Вулверхэмптон» сыграет с «Лидс Юнайтед». Встреча состоится 6 августа. Португальский чемпионат также стартует 5 августа. В первом туре «Спортинг» встретится с «Брагой». Игра пройдёт 7 августа.
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