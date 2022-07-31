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Финал ЧЕ по футболу среди женщин посмотрят 30 млн телезрителей по всему миру

Финал ЧЕ по футболу среди женщин посмотрят 30 млн телезрителей по всему миру
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Ожидается, что финал чемпионата Европы по футболу среди женщин — 2022, в котором сыграют сборные Англии и Германии, посмотрят 30 млн телезрителей по всему миру. Об этом сообщает известная журналистка Рич Лаверти в своих социальных сетях.

Также она приводит цифры по другим показателям этого турнира. На матчах чемпионата Европы присутствовало около 487 683 зрителей, из которых 47% — женщины. По 6 из 10 показателям посещаемости женского Евро был установлен рекорд.

У экранов телевизора за матчами турнира следили порядка 300 миллионов человек из разных уголков мира. Показатели просмотров выросли на 58% по сравнению с 2017 годом.

Напомним, финал ЧЕ-2022 по футболу среди женщин Англия — Германия состоится сегодня, 31 июля, в 19:00 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия).

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