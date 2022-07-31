Садио Мане: играть в Бундеслиге было отличным решением

Нападающий «Баварии» и сборной Сенегала Садио Мане прокомментировал победу в матче за Суперкубок Германии — 2022 с «РБ Лейпциг» (5:3).



«Конечно, я очень рад выиграть свой первый трофей с «Баварией». С первого дня я был счастлив стать частью этого великого клуба. Мне было легко адаптироваться в компании этих замечательных игроков, они облегчают мне жизнь. Я по-настоящему счастлив. Это большая радость. Теперь с нетерпением жду новых побед. Играть в Бундеслиге было отличным решением», — приводит слова Мане пресс-служба немецкой Бундеслиги.



Напомним, Мане забил гол в этой встрече. Этот трофей стал 10-м для «Баварии». Ранее мюнхенский клуб становился обладателем Суперкубка Германии в 1987, 1990, 2010, 2012, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 годах.