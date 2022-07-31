Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Пари НН» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» представил умный шарф, способный улавливать эмоции болельщиков

«Манчестер Сити» представил умный шарф, способный улавливать эмоции болельщиков
Комментарии

«Манчестер Сити» вместе с американской компанией Cisco, специализирующейся на сетевом оборудовании, представили новую разработку под названием Connected Scarf, сообщает пресс-служба английского клуба.

Изобретением является необычный фанатский шарф с встроенным биосенсором, который при подключении способен улавливать сигналы тела на протяжении всего матча. На основе таких физиологических реакций клуб сможет сформировать индивидуальные предпочтения для каждого болельщика и наладить с ними более тесный контакт.

Отмечается, что шарф регистрирует частоту сердечных сокращений, температуру тела и эмоциональное возбуждение, что даёт конкретную информацию для анализа того, как фанаты чувствуют себя в разные моменты матча.

Со следующего сезона Cisco предоставит возможность купить такой атрибут болельщикам по всему миру.

Дебют Холанда за «Сити» — провал. Его уделал и новичок «Ливерпуля», и неопытный партнёр Дебют Холанда за «Сити» — провал. Его уделал и новичок «Ливерпуля», и неопытный партнёр
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022