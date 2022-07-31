«Манчестер Сити» представил умный шарф, способный улавливать эмоции болельщиков

«Манчестер Сити» вместе с американской компанией Cisco, специализирующейся на сетевом оборудовании, представили новую разработку под названием Connected Scarf, сообщает пресс-служба английского клуба.
Изобретением является необычный фанатский шарф с встроенным биосенсором, который при подключении способен улавливать сигналы тела на протяжении всего матча. На основе таких физиологических реакций клуб сможет сформировать индивидуальные предпочтения для каждого болельщика и наладить с ними более тесный контакт.
Отмечается, что шарф регистрирует частоту сердечных сокращений, температуру тела и эмоциональное возбуждение, что даёт конкретную информацию для анализа того, как фанаты чувствуют себя в разные моменты матча.
Со следующего сезона Cisco предоставит возможность купить такой атрибут болельщикам по всему миру.
- 31 июля 2022
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