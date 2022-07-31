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«Пари НН» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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Гришин: «Пари НН» не сможет удивить ЦСКА. Армейцы победят

Гришин: «Пари НН» не сможет удивить ЦСКА. Армейцы победят
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Бывший футболист «Локомотива» Александр Гришин рассказал, почему считает ЦСКА фаворитом в матче с «Пари Нижний Новгород» в рамках третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

«ЦСКА по составу сильнее «Пари НН». Армейцы неплохо укомплектованы. Фаворит в этой игре ЦСКА, они сегодня победят. Может ли удивить «Пари НН»? Я не думаю, что они смогут чем-то удивить ЦСКА. У них остались те же футболисты. ЦСКА прибавил в атаке, появился Чалов, есть Заболотный. Поэтому в этой игре ЦСКА фаворит», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матч «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА состоится сегодня, 31 июля, на стадионе «Нижний Новгород». Начало противостояния — в 15:00 мск.

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