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«Пари НН» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
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«Пари Нижний Новгород» — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00

«Пари Нижний Новгород» — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00
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Сегодня, 31 июля, в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Пари Нижний Новгород» сыграет с ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА.

Игру обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Михаил Иванов (Кострома). В роли резервного рефери выступит Артур Фёдоров (Петрозаводск).

После двух туров московский ЦСКА занимает второе место с шестью очками в активе. «Пари Нижний Новгород» (1) — на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (7).

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