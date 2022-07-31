«Спартак» — «Оренбург»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:30

Сегодня, 31 июля, в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Спартак» сыграет с «Оренбургом». Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Оренбург».



Игру обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым из Азова. Помогать ему будут ассистенты Андрей Образко (Ставрополь) и Наиль Сейфетдинов (Казань). В роли резервного рефери выступит Роман Галимов (Улан-Удэ).



После двух туров московский «Спартак» занимает четвёртое место с четырьмя очками в активе. «Оренбург» (3) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (7).