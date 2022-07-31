Санкт-петербургский «Зенит» достиг отметки в 100 миллионов лайков в TikTok. Таким образом, сине-бело-голубые стали первым российским футбольным клубом, сумевшим набрать такое количество симпатий у пользователей этой социальной сети.



Кроме того, «Зенит» занимает 18-е место по числу подписчиков среди всех европейских клубов с показателем в 3,5 млн, опережая все российские команды.



По ходу прошлого сезона петербуржцы трижды вошли в топ-5 клубов мира по числу просмотров — в октябре (пятое место) и в декабре (третье место) 2021-го, а также в марте 2022-го (пятое место).

«Зенит» является действующим чемпионом России. Санкт-петербургский клуб в сезоне-2021/2022 Российской Премьер-Лиги оформил четвёртую победу подряд в этом турнире.