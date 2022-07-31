«Ростов» — «Химки»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00
Поделиться
Сегодня, 31 июля, в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Ростов» сыграет с «Химками». Встреча пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Химки».
Игру обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Егор Болховитин (Ленинградская область) и Адлан Хатуев (Грозный). В роли резервного рефери выступит Роман Сафьян (Москва).
После двух туров подмосковные «Химки» занимают шестое место с четырьмя очками в активе. «Ростов» (2) — на 11-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (7).
Комментарии
- 31 июля 2022
-
18:13
-
18:08
-
18:04
-
17:57
-
17:49
-
17:47
-
17:47
-
17:37
-
17:30
-
17:21
-
17:14
-
17:11
-
17:07
-
17:00
-
16:55
-
16:44
-
16:31
-
16:28
-
16:23
-
16:23
-
16:20
-
16:12
-
15:59
-
15:53
-
15:51
-
15:49
-
15:49
-
15:45
-
15:41
-
15:39
-
15:26
-
15:22
-
15:19
-
15:19
-
15:17
Партнерский контент