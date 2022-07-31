«Ростов» — «Химки»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

Сегодня, 31 июля, в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Ростов» сыграет с «Химками». Встреча пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Химки».



Игру обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Егор Болховитин (Ленинградская область) и Адлан Хатуев (Грозный). В роли резервного рефери выступит Роман Сафьян (Москва).



После двух туров подмосковные «Химки» занимают шестое место с четырьмя очками в активе. «Ростов» (2) — на 11-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (7).