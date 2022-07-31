Газзаев поделился ожиданиями от игры ЦСКА с «Пари НН»
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Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился ожиданиями от матча третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА.
«ЦСКА очень хорошо начал чемпионат. Игра с «Пари НН» будет, откровенно говоря, непростая. ЦСКА имеет большое преимущество. Надеюсь, они так же закончат матч, как и два предыдущих в первенстве», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Матч третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА состоится сегодня, 31 июля, на стадионе «Нижний Новгород». Начало встречи — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА.
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