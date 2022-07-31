Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Пари НН» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алдонин — о матче «Пари НН» — ЦСКА: ожидаю интересной игры. Хочется победы армейцев

Алдонин — о матче «Пари НН» — ЦСКА: ожидаю интересной игры. Хочется победы армейцев
Комментарии

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, в котором московский ЦСКА встретится на выезде с «Пари Нижний Новгород».

«Продолжит ли ЦСКА серию побед всухую? Сыграли всего два матча. Ожидаю интересной игры с «Пари НН». Хотелось бы победы армейцев. Важно, в каком состоянии к игре подойдут ребята, все ли будут готовы помочь своей команде», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Матч «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА состоится сегодня, 31 июля, на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЦСКА сбросит «Зенит» с первого места, а «Спартак» ворвётся в тройку? Онлайн тура РПЛ ЦСКА сбросит «Зенит» с первого места, а «Спартак» ворвётся в тройку? Онлайн тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022