Алдонин — о матче «Пари НН» — ЦСКА: ожидаю интересной игры. Хочется победы армейцев
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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, в котором московский ЦСКА встретится на выезде с «Пари Нижний Новгород».
«Продолжит ли ЦСКА серию побед всухую? Сыграли всего два матча. Ожидаю интересной игры с «Пари НН». Хотелось бы победы армейцев. Важно, в каком состоянии к игре подойдут ребята, все ли будут готовы помочь своей команде», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Матч «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА состоится сегодня, 31 июля, на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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