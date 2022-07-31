Масалитин ожидает продолжения победной серии ЦСКА в матче с «Пари НН»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, в котором московский ЦСКА встретится на выезде с «Пари Нижний Новгород».

«Хочется продолжения победной серии ЦСКА. Понятно, что «Пари НН» будет играть от обороны, на контратаках, а ЦСКА будет владеть мячом и играть в позиционную атаку. Как и в прошлых матчах, всё будет решать индивидуальное мастерство. Если ребята также будут проявлять своё индивидуальное мастерство, то шансы у ЦСКА очень хорошие. У «Пари НН» оборона позволяет это делать. Они обороняются количеством, практически всей командой. Если ЦСКА в начале матча забьёт, то будет легче, так как «Пари НН» раскроется. Ждём продолжения победной серии», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матч «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА состоится сегодня, 31 июля, на стадионе «Нижний Новгород». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск.