Масалитин ожидает продолжения победной серии ЦСКА в матче с «Пари НН»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, в котором московский ЦСКА встретится на выезде с «Пари Нижний Новгород».
«Хочется продолжения победной серии ЦСКА. Понятно, что «Пари НН» будет играть от обороны, на контратаках, а ЦСКА будет владеть мячом и играть в позиционную атаку. Как и в прошлых матчах, всё будет решать индивидуальное мастерство. Если ребята также будут проявлять своё индивидуальное мастерство, то шансы у ЦСКА очень хорошие. У «Пари НН» оборона позволяет это делать. Они обороняются количеством, практически всей командой. Если ЦСКА в начале матча забьёт, то будет легче, так как «Пари НН» раскроется. Ждём продолжения победной серии», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Матч «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА состоится сегодня, 31 июля, на стадионе «Нижний Новгород». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск.
- 31 июля 2022
-
13:30
-
13:14
-
13:10
-
13:00
-
12:43
-
12:43
-
12:40
-
12:30
-
12:26
-
12:00
-
11:57
-
11:50
-
11:44
-
11:38
-
11:24
-
11:19
-
10:56
-
10:46
-
10:40
-
10:35
-
10:30
-
10:24
-
10:18
-
10:15
-
10:00
-
09:55
-
09:49
-
09:45
-
09:32
-
09:30
-
09:30
-
09:26
-
09:15
-
09:04
-
09:00