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Роберто Фирмино прокомментировал информацию о возможном уходе из «Ливерпуля»

Роберто Фирмино прокомментировал информацию о возможном уходе из «Ливерпуля»
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Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино прокомментировал информацию о возможном переходе в «Ювентус».

«Я люблю эту команду, этот город и болельщиков. Я здесь. Конечно, я хочу остаться», — приводит слова Фирмино TNT Sports Brasil.

Ранее появилась информация, что «Ювентус» приступил к переговорам с «Ливерпулем» о возможном трансфере Фирмино. Сообщалось, что пока стороны не могут согласовать сумму трансфера, так как английский клуб хочет получить за бразильского футболиста не менее € 30 млн.

Напомним, Фирмино перешёл в «Ливерпуль» из «Хоффенхайма» в 2015 году. В прошлом сезоне 30-летний бразильский нападающий принял участие в 20 матчах английской Премьер-лиги, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

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