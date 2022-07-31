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«Пари НН» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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15:00 Мск
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«Пари Нижний Новгород» — ЦСКА: составы команд на матч третьего тура РПЛ

«Пари Нижний Новгород» — ЦСКА: составы команд на матч третьего тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Пари Нижнего Новгорода» и ЦСКА на матч третьего тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА.

«Пари Нижний Новгород»: Нигматуллин, Каккоев, Гоцук, Корнюшин, Александров, Юлдошев, Калинский, Рыбчинский, Майга, Кротов, Милсон.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Кучаев, Обляков, Мухин, Зайнутдинов, Медина, Карраскаль, Гайич, Чалов.

После двух туров московский ЦСКА занимает второе место с шестью очками в активе. «Пари Нижний Новгород» (1) — на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (7).

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