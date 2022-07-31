Экс-тренер «Спартака» Унаи Эмери показал фанатам неприличный жест

Бывший главный тренер московского «Спартака», а ныне наставник «Вильярреала» Унаи Эмери показал фанатам английского «Фулхэма» неприличный жест перед товарищеским матчем между двумя клубами.

После выхода из автобуса испанской команды Эмери попросили сказать на камеру фразу «Добрый вечер», намекая на его неправильное произношение. На это последовала реакция тренера — он показал в объектив средний палец.



Товарищеский матч «Фулхэм» — «Вильярреал» состоится сегодня, 31 июля, начало — в 17:00 мск. Встреча пройдёт на домашнем поле лондонской команды.



Напомним, Унаи Эмери возглавлял «Спартак» в 2012 году, проработав около шести месяцев. С 2013 по 2016 год тренировал «Севилью», с которой трижды подряд выиграл Лигу Европы. 23 июля 2020 года был назначен на пост главного тренера «Вильярреала». По окончании первого сезона с новой командой в четвёртый раз стал победителем второго по значимости клубного турнира в Европе.