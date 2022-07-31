Гаврилов: есть небольшая надежда, что «Спартак» выиграет у «Оренбурга». Хотя не уверен

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от матча третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Оренбургом».

«Есть небольшая надежда, что «Спартак» выиграет, хотя я в этом не уверен. Почему? Команда не играет стабильно, не видно сыгранности. Иностранцы могут выручить? А кто именно? Мозес и Промес? В прошлом сезоне они почему-то не выручали, «Спартак» занял 10-е место. «Оренбург» ничем не удивит сегодня, просто сыграют построже в обороне, и всё», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Матч третьего тура чемпионата России «Спартак» — «Оренбург» состоится сегодня, 31 июля, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало матча — в 17:30 мск.