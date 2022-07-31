Баженов: «Спартаку» будет непросто с «Оренбургом». Если сыграют спустя рукава — ещё хуже

Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов поделился ожиданиями от матча третьего тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом».
«Оренбург» приедет играть в свою игру — мне хочется в это верить. В таком случае будет открытая игра. По логике «Спартак» должен побеждать. Но возможно всё — это же футбол. За это мы его и любим.
Точно будет непросто, а если ещё спустя рукава будут играть, то может быть ещё хуже. Если «Оренбург» будет играть в быстрый и открытый футбол, то «Спартаку» это будет только на руку. В такой игре шансов у «Спартака» больше», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Матч третьего тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Оренбург» состоится сегодня, 31 июля. Начало встречи — в 17:30 мск.
- 31 июля 2022
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