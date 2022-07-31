Зеленов: Федун остаётся в «Спартаке». Посмотрим, что будет дальше

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов опроверг слухи о возможном уходе владельца клуба Леонида Федуна.

«Все слухи мы опровергаем. На то они и слухи, так что тут добавить нечего. Леонид Арнольдович остаётся. Вы видели, кто памятник открывал. Если бы кто-то другой открывал памятник и говорил все эти слова, то ваши вопросы имели бы под собой основания. Пока это слухи. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, ранее появлялась информация, что председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун покинет занимаемую должность, а на его место будет назначен человек от генерального спонсора команды — нефтяной компании «ЛУКОЙЛ».