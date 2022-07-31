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В «Спартаке» прокомментировали слухи об уходе полузащитника Мозеса

В «Спартаке» прокомментировали слухи об уходе полузащитника Мозеса
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Виктора Мозеса из московского клуба.

«Вы оперируете слухами. Видели, какую форму набрал Мозес, как он здорово играет. К сегодняшнему матчу у нас вышла программка с интервью Гильермо Абаскаля: там он много говорил о Мозесе.

Мы сейчас хотим говорить о Мозесе в футбольном ключе. Мозес один из лучших, если не лучший, на своей позиции в РПЛ. Мы рады, что такой футболист есть в «Спартаке». Как долго он будет играть в «Спартаке»? Я говорил об этом много раз и скажу ещё раз: нынешняя ситуация, обстановка не даёт нам гарантии ни по одному футболисту, кроме россиян», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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