В «Спартаке» рассказали, как прошла встреча команды с судейским корпусом

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, как прошла встреча команды с судейским корпусом.

«Встреча с судейским корпусом прошла очень интересно. Я бы сказал, была интенсивная встреча, совсем не формальная. Обычно происходит так: кто-то читает лекцию, все слушают, и разошлись. Нет, здесь был живой разговор. Нам на большом экране Левников-старший демонстрировал разные спорные эпизоды из европейских матчей, еврокубков, матчей сборных и потом сравнивал их с эпизодами, которые были в РПЛ, в том числе в матчах с участием «Спартака», и объяснил, почему судьи принимают здесь те или иные решения. Было очень интересно, но со многими вещами мы поспорили.



Было объяснение и по неудалению Шелии. Нам сказали, что это не удар, а толчок. Конечно, клуб это не устраивает. Спасибо судейскому корпусу, что нам хотя бы попытались это объяснить. Мы задали другой вопрос: почему в том же матче с «Ахматом» Промеса толкали в спину?» Нам сказали, что толчок должен быть акцентированным. А почему тогда не назначили угловой? Нам сказали: «Мы тоже ошибаемся», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.