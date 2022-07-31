Женский «Локомотив» стал победителем Международного кубка РЖД

Женский футбольный клуб «Локомотив» стал победителем Международного кубка РЖД. В финале турнира он обыграл казахстанский «БИИК-Шымкент». Матч завершился со счётом 2:0. Голы в составе железнодорожниц забили полузащитница Ксения Долговая (на 65-й минуте) и нападающая Нелли Коровкина (на 72-й минуте).

В матче-открытии с сербской «Црвеной Звездой» «Локомотив» одержал уверенную победу. Игра проходила на главном клубном стадионе, «РЖД Арене», и завершилась разгромом (6:0).

Отметим, Кубок РЖД стал первым согласованным с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) международным турниром на территории России.



В марте Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские клубы и национальную сборную от участия во всех международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.