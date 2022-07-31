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«Крылья Советов» — «Торпедо»: составы команд на матч третьего тура РПЛ

«Крылья Советов» — «Торпедо»: составы команд на матч третьего тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Торпедо» на матч третьего тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Торпедо».

«Крылья Советов»: Ломаев, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Бейл, Витюгов, Соколов, Ежов, Коваленко, Глушенков, Цыпченко.

«Торпедо»: Ботнарь, Самсонов, Смольников, Кожемякин, Рязанцев, Померко, Султонов, Нетфуллин, Енин, Караев, Калмыков.

После двух туров «Крылья Советов» занимают восьмое место с тремя очками в активе. «Торпедо» (0) — на 15-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (7).

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