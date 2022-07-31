«Крылья Советов» — «Торпедо»: составы команд на матч третьего тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Торпедо» на матч третьего тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Торпедо».



«Крылья Советов»: Ломаев, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Бейл, Витюгов, Соколов, Ежов, Коваленко, Глушенков, Цыпченко.



«Торпедо»: Ботнарь, Самсонов, Смольников, Кожемякин, Рязанцев, Померко, Султонов, Нетфуллин, Енин, Караев, Калмыков.

После двух туров «Крылья Советов» занимают восьмое место с тремя очками в активе. «Торпедо» (0) — на 15-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (7).