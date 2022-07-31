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«Мемасы всегда заходят». В «Спартаке» объяснили ответный ролик в адрес «Краснодара»

«Мемасы всегда заходят». В «Спартаке» объяснили ответный ролик в адрес «Краснодара»
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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что видео московского «Спартака», в котором представлены лучшие моменты игры красно-белых с «Краснодаром» в сопровождении интернет-мемов, не был ответом на ранее опубликованный ролик южан о спорном судействе в матче между командами.

«Это не было ответом на видео «Краснодара» — мы делали сами по себе. Наш новый формат. TikTok у нас сейчас нет, но этот формат заходит. Мемасы всегда заходят. Как мне кажется, получилось круто и весело. Никого не оскорбили, зато посмеялись: в первую очередь — над собой», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Матч «Краснодар» — «Спартак» в рамках второго тура РПЛ сезона-2022/2023 завершился победой красно-белых со счётом 4:1.

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