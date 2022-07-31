«Мемасы всегда заходят». В «Спартаке» объяснили ответный ролик в адрес «Краснодара»

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что видео московского «Спартака», в котором представлены лучшие моменты игры красно-белых с «Краснодаром» в сопровождении интернет-мемов, не был ответом на ранее опубликованный ролик южан о спорном судействе в матче между командами.
«Это не было ответом на видео «Краснодара» — мы делали сами по себе. Наш новый формат. TikTok у нас сейчас нет, но этот формат заходит. Мемасы всегда заходят. Как мне кажется, получилось круто и весело. Никого не оскорбили, зато посмеялись: в первую очередь — над собой», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Матч «Краснодар» — «Спартак» в рамках второго тура РПЛ сезона-2022/2023 завершился победой красно-белых со счётом 4:1.
- 31 июля 2022
-
16:44
-
16:31
-
16:28
-
16:23
-
16:23
-
16:20
-
16:12
-
15:59
-
15:53
-
15:51
-
15:49
-
15:49
-
15:45
-
15:41
-
15:39
-
15:26
-
15:22
-
15:19
-
15:19
-
15:17
-
15:02
-
14:56
-
14:48
-
14:41
-
14:30
-
14:18
-
14:15
-
14:11
-
13:44
-
13:30
-
13:14
-
13:10
-
13:00
-
12:43
-
12:43