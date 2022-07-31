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В «Торино» сообщили об аренде Алексея Миранчука с правом выкупа

В «Торино» сообщили об аренде Алексея Миранчука с правом выкупа
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Технический директор итальянского «Торино» Давиде Ваньяти подтвердил информацию об аренде полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука с правом выкупа.

«Да, мы подписываем Миранчука. Это аренда или полноценный трансфер? Это аренда с правом выкупа», — сказал Ваньяти в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее журналист Николо Скира сообщил на своей странице в социальных сетях, что футболист заключит контракт с «Торино», рассчитанный до лета 2026 года.

Миранчук перешёл в «Аталанту» из московского «Локомотива» осенью 2020 года. В прошлом сезоне 26-летний российский полузащитник принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, забил два гола и отдал пять результативных передач. С 2015 года Миранчук вызывается в национальную команду России.

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