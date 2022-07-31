Агент нападающего «Факела» Аппаева: голы к Хызыру придут. Лучшие матчи впереди
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Агент Павел Банатин прокомментировал игру своего клиента, нападающего «Факела» Хызыра Аппаева, в матче с московским «Динамо» в рамках третьего тура РПЛ сезона-2022/2023 (3:3).
«Отличная игра и потрясающая атмосфера. Я очень рад за Воронеж, это футбольный город, жители которого достойны только футбола в РПЛ и таких эмоций. Здорово, что команда не просто проявила характер, но и действовала смело, ребята не боялись играть в футбол!
Конечно, отдельно рад за Хызыра Аппаева. Отлично себя проявляет, все атаки через него. А голы обязательно придут, он всегда выгрызает до последнего любой мяч. Так что лучшие матчи только впереди! Как у «Факела», так и у Хызыра», — сказал Банатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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