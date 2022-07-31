«Спартак» — «Оренбург»: составы команд на матч третьего тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Оренбурга» на матч третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Оренбург».

«Спартак»: Селихов, Хлусевич, Литвинов, Чернов, Рыбус, Зобнин, Умяров, Мартинс, Мозес, Соболев, Промес.



«Оренбург»: Гошев, Малых, Сиваков, Полуяхтов, Хотулёв, Эктов, Каплиенко, Башич, Марин Вильчес, Воробьёв, Сычевой.

После двух туров московский «Спартак» занимает четвёртое место с четырьмя очками в активе. «Оренбург» (3) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (7).