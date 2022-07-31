В «Спартаке» высказались о ходе трансферной кампании клуба

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о деталях трансферной кампании клуба.



«Ждать ли ещё новичков? Трансферная кампания не закончится, пока не закончится трансферное окно», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в летнее трансферное окно московский клуб приобрёл полузащитника самарских «Крыльев Советов» Антона Зиньковского. Контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до 2027 года. Однако «Спартак» потерял своего воспитанника Зелимхана Бакаева, который в статусе свободного агента перешёл в санкт-петербургский «Зенит», подписав контракт с чемпионом России по схеме «3+1».

«Спартак» в рамках третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 проведёт сегодня, 31 июля, матч с «Оренбургом». Начало встречи – в 17:30 мск.