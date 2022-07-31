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«Пари Нижний Новгород» — ЦСКА 2:2, результат матча 3-го тура РПЛ 31 июля 2022 года

ЦСКА упустил победу в матче РПЛ с «Пари Нижний Новгород»
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В матче третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Пари Нижний Новгород» встречался с ЦСКА. Игра прошла в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и завершилась ничьей со счётом 2:2.

На 14-й минуте встречи счёт открыл нападающий ЦСКА Фёдор Чалов. На 22-й минуте полузащитник Константин Кучаев упрочил преимущество армейцев. На 60-й минуте встречи форвард «Пари Нижний Новгород» Тимур Сулейманов сократил отставание нижегородцев в счёте. На 85-й минуте итоговый счёт установил Сулейманов, оформивший дубль.

Московский ЦСКА набрал семь очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Пари Нижний Новгород» (2) — на 13-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (7).

Россия - Премьер-Лига. 3-й тур
31 июля 2022, воскресенье. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Чалов – 14'   0:2 Кучаев – 22'   1:2 Сулейманов – 60'   2:2 Сулейманов – 85'
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