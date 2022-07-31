Гришин — о матче с «Пари НН»: ничья закономерна, ЦСКА теряет очки

Бывший тренер ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о матче третьего тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (2:2).



«По игре всё было хорошо. В первом тайме мячом владел «Нижний Новгород», а армейцы проводили контратаки. Забили два гола, но вышел Сулейманов на поле и сделал дубль. Поэтому ничья закономерна. ЦСКА теряет очки и пропускает «Зенит» на первое место», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



В матче третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Пари Нижний Новгород» встречался с ЦСКА. Игра прошла в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и завершилась ничьей со счётом 2:2.



Московский ЦСКА набрал семь очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Пари Нижний Новгород» (2) — на 13-м месте.

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