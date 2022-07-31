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Александр Мостовой раскритиковал уровень РПЛ после матча «Пари НН» — ЦСКА

Александр Мостовой раскритиковал уровень РПЛ после матча «Пари НН» — ЦСКА
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о матче третьего тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Пари Нижний Новгород» сыграл вничью с ЦСКА (2:2). Хозяева поля смогли отыграться со счёта 0:2.

«Всё так и будет дальше: 2:2, 2:1, 1:2. Ошибка за ошибкой — ужас. Один отдаёт назад, второй падает. Мы смотрим первый тайм — играет ЦСКА. Смотрим второй — уже непонятно, где ЦСКА, а где «НН».

В первом тайме игроки ЦСКА с центра поля один на один бежали. Где у «Нижнего» защитники? Они играют в пять защитников. Ощущение, что у них игроков на поле меньше. Это говорит об уровне», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Московский ЦСКА набрал семь очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Пари Нижний Новгород» (2) — на 13-м месте.

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