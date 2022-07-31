«Спартак» — «Оренбург»: хозяева вышли вперёд на второй минуте матча
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Сегодня, 31 июля, в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Спартак» играет с «Оренбургом». Встреча проходит на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Оренбург».
«Спартак» вышел вперёд на второй минуте матча. Отличился полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс Перейра. Он воспользовался ошибкой вратаря соперника.
После двух туров московский «Спартак» занимает четвёртое место с четырьмя очками в активе. «Оренбург» (3) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (7).
Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым из Азова.
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