«Спартак» — «Оренбург»: хозяева вышли вперёд на второй минуте матча

Сегодня, 31 июля, в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Спартак» играет с «Оренбургом». Встреча проходит на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Оренбург».



«Спартак» вышел вперёд на второй минуте матча. Отличился полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс Перейра. Он воспользовался ошибкой вратаря соперника.



После двух туров московский «Спартак» занимает четвёртое место с четырьмя очками в активе. «Оренбург» (3) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (7).

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым из Азова.