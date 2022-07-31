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Мостовой: Заболотный в конце игры с «НН» с двух шагов не попал — я бы на коленях забил

Мостовой: Заболотный в конце игры с «НН» с двух шагов не попал — я бы на коленях забил
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о матче третьего тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Пари Нижний Новгород» сыграл вничью с ЦСКА (2:2). Он прокомментировал промах нападающего армейцев Антона Заболотного, который на последних минутах не смог реализовать голевой момент.

«Заболотный в конце с двух шагов не попал. Будь на его месте нормальный нападающий, поставил бы ногу и закатил бы. Например, я? Я бы на коленях забил», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Московский ЦСКА набрал семь очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Пари Нижний Новгород» (2) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Зенит», который набрал семь очков.

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