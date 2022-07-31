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«Спартак» — «Оренбург»: Квинси Промес довёл счёт до разгромного

«Спартак» — «Оренбург»: Квинси Промес довёл счёт до разгромного
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Сегодня, 31 июля, в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Спартак» играет с «Оренбургом». Встреча проходит на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Оренбург».

«Спартак» вышел вперёд на второй минуте матча. Отличился полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс Перейра. Он воспользовался ошибкой вратаря соперника. Затем преимущество хозяев удвоил нападающий «Спартака» Александр Соболев. На 38-й минуте своим шансом воспользовался Квинси Промес, который довёл счёт до крупного.

После двух туров московский «Спартак» занимает четвёртое место с четырьмя очками в активе. «Оренбург» (3) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (7).

Россия - Премьер-Лига. 3-й тур
31 июля 2022, воскресенье. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Мартинс Перейра – 2'   2:0 Соболев – 12'   3:0 Промес – 38'   3:1 Башич – 55'   4:1 Промес – 90+4'
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