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Дубль Сулейманова и промах Заболотного — в видеообзоре матча «Пари НН» — ЦСКА

Дубль Сулейманова и промах Заболотного — в видеообзоре матча «Пари НН» — ЦСКА
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В матче третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Пари Нижний Новгород» встречался с ЦСКА. Игра прошла в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и завершилась ничьей со счётом 2:2.

На 14-й минуте встречи счёт открыл нападающий ЦСКА Фёдор Чалов. На 22-й минуте полузащитник Константин Кучаев упрочил преимущество армейцев. На 60-й минуте встречи форвард «Пари Нижний Новгород» Тимур Сулейманов сократил отставание нижегородцев в счёте. На 85-й минуте итоговый счёт установил Сулейманов, оформивший дубль.

Московский ЦСКА набрал семь очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Пари Нижний Новгород» (2) — на 13-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (7).

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